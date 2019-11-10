Gelenek bu yıl da sürdü, binler ‘Ata’ya Saygı Zinciri’nde buluştu

Gelenek bu yıl da bozulmadı... Kadıköy'de binlerce kişi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında 'Ata'ya Saygı Zinciri'nde bir araya geldi.

Kadıköy'de binlerce kişi 2013 yılından bu yana düzenlenen “Ata'ya Saygı Zinciri”nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için el ele verdi. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolu boyunca oluşturulan 6,5 kilometrelik insan zincirinde saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi.

‘Ata'ya Saygı Zinciri'ne denizden de yelkenliler, kanolar, su jetleri ve tekneler eşlik etti. Karadan, denizden ve havadan Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin açıldığı etkinlikte, Kadıköy'de faaliyet gösteren spor kulüpleri de yer aldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı ve çocuklarının da katıldığı tören İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi.



Paramotorların havada Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtığı törende, deniz içinde de dev bayraklar açıldı.

“Ata'ya Saygı Zinciri” ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy'ün birlik ve beraberlik içerisinde Ata'sının yolunda yürüdüğünü, Ata'sının devrimlerine sahip çıktığını görüyoruz. Bugün burada sadece Kadıköylüler yok, bütün Türkiye var. Kadıköy'de düzenlenen anma töreni her sene biraz daha kalabalık oluyor. Çünkü Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını her geçen gün daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.