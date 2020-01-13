Geleneksel festivalde develer kıran kırana güreşti

Türkiye'de deve güreşlerinin ilk olarak yapıldığı merkezlerden biri olarak bilinen Aydın'ın Germencik İlçesi’nde bugün geleneksel olarak 72.’si gerçekleştirilen deve güreşi festivali renkli geçti.

Gelenekleşen festivale çeşitli bölgelerden katılan yaklaşık 200 deve kıran kırana güreşirken vatandaşlar da güneşli havada hem piknik yapıp hem de develerin güreşini izledi.

Alangüllü'de bulunan doğal Germencik Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlere Aydın ili başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 deve getirildi. Çatım listesine girerek 90 çift devenin arenada güreş tuttuğu festivalde Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen alanda binlerce kişi güneşli bir Pazar gününde doyasıya eğlendi. (İHA)