Geleneksel yağlı direk yarışları heyecanla izlendi

Yağlı Direk etkinliği, bu sene 2 ayrı noktada düzenlendi. 1935'ten beri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta yine renkli görüntüler ortaya çıktı.

Trabzon Valiliği'nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen yarışmada Yunus Emre Kul bayrağı alarak, Kamuran Erdoğan ise en havalı düşüşü gerçekleştirerek ‘şehrin kahramanları' oldu.

Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı.

Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri de belli oldu.



Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Trabzon ayağı Trabzon Valiliği'nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı'nın koordinesinde Faroz Limanı'nda gerçekleştirildi. Karadeniz'deki mücadelede Yunus Emre Kul birinci olurken, Kamuran Erdoğan da Trabzon'da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkiledi.

(İHA)

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