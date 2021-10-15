Gelin 1 gün sonra kaçtı, o 4 yıldır nafaka ödüyor

1 gün evli kalıp evini terk eden eşine boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödeyen adam, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için üçüncü kez Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyüşe çıktı.

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Kastamonu’nun Pehlivan köyünde yaşayan Mustafa Duman (33), sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile 2017 yılında evlendi. Ayşe ile 1 gün evli kalabilen ve yüzünü sadece nikâhta görebilen Mustafa Duman, Ayşe’den bir daha haber alamadı.

Ailesiyle İstanbul’a döndükten sonra hayatı kararan Duman, boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşine aylık 700 lirada nafaka ödemeye mahkum edildi. Boşanamadığı halde 4 yıldır her ay nafaka ödeyen Duman, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için üçüncü kez yollara düştü.

KASTAMONU’DAN İSTANBUL’A YÜRÜYOR

İlk yürüyüşünü Kastamonu’dan İstanbul’a ikinci yürüyüşünü Kastamonu’dan Ankara’ya yapan Duman üçüncü yürüyüşünü yine Kastamonu’dan İstanbul’a gerçekleştiriyor. 373 kilometre yol kat ederek Sakarya’ya ulaşan Duman, İstanbul’da son bulacak yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmak istiyor. Duman’a bazı sürücülerden de kornalı destek geliyor. Duman, İstanbul’a ulaştığında toplamda bin 398 kilometrelik yol kat edecek.

“ARTIK YÜRÜRKEN ZORLANIYORUM”

İstanbul’a ulaştığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umut eden Mustafa Duman, “Bugün Sakarya’ya geldim, 373 kilometre yol kat ettim. Her ilde konaklayarak yürüyüşümü sürdürüyorum. Şu anda zaten 3’üncü yürüyüşüm ve ayaklarımda derman kalmadı. Artık yürürken zorlanıyorum, daha önceki gibi olmuyor. İstanbul’a ulaştığımda da Huber Köşkü’ne gideceğim. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum çünkü tek umudum kendisi” diye konuştu. (İHA)