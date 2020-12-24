Gelin arabası değil boşanma arabası

Zonguldak’ta maden işçisi Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi.

Tepebaşı, Zonguldak Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi. Aracı görenler arka camında “Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum” yazan araçla fotoğraf çekildi.

Mahkeme, iki çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.’nin boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi.

“İNSAN BOŞANDIKTAN SONRA DA MUTLU OLUYOR”

Tepebaşı, “Ben yolumda mutluyum. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim ondan kurtulmak için böyle bir şey yaptım. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü ve park etmeme izin verdi. 2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. İnsanlar bir tek evlenirken mutlu olmuyor. Boşandıktan sonra da mutlu olunuyor” dedi.

Gazetecilerin, “Bir daha evlenir misiniz?” sorusunu yanıtlayan Tepebaşı, “Büyük konuşmamak lazım hayatta. Evlenebilirim tabii ki ama anlaşabileceğim kişiyi daha çok düşünerek, bu kararı kalbimle değil de beynimle alırım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Tepebaşı daha sonra bindiği aracıyla korna çalarak adliye önünden ayrıldı. (DHA)