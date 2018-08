Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Giresun'da efsaneleriyle adından söz ettiren ve görünüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası köy halkının başına dert oldu.

ÖNCE UMUT SONRA BELA OLDU

Giresun Mesudiye köyünün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası, şimdilerde köy halkı için adeta hayal kırıklığı oldu. İlk zamanlarda turizme kazandırılması köylüler için umut olan Gelin Kayası, şimdilerde ise beklenenin aksine hiçbir çevre düzenlemesi bulunmayan gelip giden bazı ziyaretçilerin çöplerini bırakıp, manzara eşliğinde alkol alınan bir yer haline gelindiği ileri sürüldü.

“HİÇBİR DÜZENLEME YAPILMADI”

Gelin Kayasının sınırları içerisinde yer aldığı Mesudiye köyü sakinlerinden Kamile Taşhan, “Burası benim arazimin üzerinde bulunan bir yerdi. Dönemin Valisi burayı turizme kazandırmak için bizlerden müsaade istedi bizde verdik. Ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Öylece kaldı. Ancak ziyaretçiler her geçen gün artmaya devam etti. Gelin Kayasının ilgi görmesinden memnunuz ancak bazı ziyaretçiler gelip burada alkol alıp, silahla ateş ediyorlar, giderlerken arkalarında çöplerini alkol şişelerini bırakıyorlar. Silah atılmasından, alkol alınıp bağırıp çağrılmasından kapıya dahi çıkamaz hale geldik” dedi.



Gelin Kayasının başlarına dert olduğunu anlatan İsmail Akgün ise “Gelen ziyaretçilerden tek isteğimiz getirdikleri çöplerini burada bırakmamalarıdır ve burada alkol alınıp silah atılmamasıdır” şeklinde konuştu.

Artık topluma mal olmuş, turizm değeri bulunan bir yere devletin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Cengiz Tuncay da, “Biz burası ziyaret edilmesin demiyoruz. Sadece buranın ziyaretler için daha güvenli, hale getirilmesini bekliyoruz. Devletin kolluk kuvvetlerinin daha çok kontrol altında tutmasını bekliyoruz. Şunda köylüye buranın faydasından çok zararı var. Güzel bir çevre düzenlemesiyle hatta yap işlet devret modeliyle etrafına çay bahçeleri, büfeler konularak yöre halkına da ekonomik katkı sağlayan bir yer haline getirile bilinir. Bizim beklentimiz budur” ifadelerini kullandı.

Gelin Kayasını günlük ziyaret eden yüzlerce kişiden biri olan Birsen Aygar ise “Ben Ankara'dan gelerek burayı ziyaret ediyorum. Gelin Kayası'nın efsanesini okuduğum da ve kayanın fotoğrafını gördüğümde çok ilgimi çekti. Şimdi iyi ki gelip görmüşüm. İki dev kaya üst üste bu yamaçta durması çok bir doğa harikası ve Allah'ın hikmeti olarak düşünüyorum” dedi.

GELİN KAYASI EFSANESİ NEDİR?

Halk tarafından anlatılan efsanenin birine göre, güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş. Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua edip yalvarmış, ‘Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur’ demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş.

Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında yüz silueti ve at üzerinde duruşu bir başka taraftan bakıldığında ise gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor.

İHA