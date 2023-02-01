Gelin ve annesinin düğün fotoğrafı tartışma yarattı: Utanç verici bir kare

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya mecrası Facebook’un alışveriş yapılabilen Marketplace isimli platformunda satışa çıkan ikinci el bir elbise büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi…

Kanada’dan paylaşılan ilanda bir kadın kızının nikahında giydiği beyaz renkli elbiseyi satmak istediğini ve 100 dolar istediğini söyledi. Fakat elbisenin fotoğrafları arasında kendisinin ve kızının düğünde çekilmiş fotoğrafını da paylaşması kadının topa tutulmasına sebep oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı kadının kızının düğününde “bir gelin gibi” bembeyaz bir elbise giymesini eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ben fotoğrafı görünce annesinin evlendiğini ve onun gelin olduğunu sandım” yorumunu yaptı.

BU KADAR NARSİST OLUNMAZ

Kanadalı kadının, “Gelinin annelerine uygun bir gece elbisesi” başlığı ile ilanı satışa çıkardığı belirtildi. Gelinliklerdekine benzer desen ve dokuların tercih edildiği elbise ve anne için bir sosyal medya kullanıcısı, “Aman tanrım… Başta tepki göstermeyecektim ama fotoğrafı görünce şok oldum. Hangisi gelin bunlardan” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise, “Önce gelinliğin satışta olduğunu sandım ama sonradan annesinin giydiğini satışta olduğunu anladım. Bu çok garip” dedi.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kesinlikle başkasının düğününde giyilecek bir elbise değil. Çok utanç verici” yorumunu yaptı. Facebook’ta yorum yapan bir diğer kişi ise, “Şuna bakın, bütün narsistlerin en büyüğü bu kadın olmalı. Kendi kızının nikahında giydiği elbiseye bakın” ifadesini kullandı.

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