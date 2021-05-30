Gelin ve damatlar evlenebilmek için 1 Haziran’ı bekliyor

■ Cem Yıldırım

Tüm dünyayı sarsan coronavirüs, dünyaevine girmeyi planlayan çiftleri de vurdu. Hazırlıklarını tamamlayan ve nikah memuru önünde “Evet” demeyi bekleyen çiftler, pandemi nedeniyle planlarını askıya aldı. Yaklaşık 15 aydır düğün yapmak için bekleyen çiftlerin şimdi de gözünü 1 Haziran'a çevirdi.

‘GÜCÜMÜZ KALMADI'

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bir bölümü nikah masasına oturdu ancak ailelerin ve yakınlarının katılacağı bir düğün töreni yapamadı. Bunun için 1 Haziran'da kısıtlamaların kalkmasıyla açık havada düğün yapılmasını izin çıkmasını yada düğün salonlarının açılmasını bekliyorlar. Bu durum sadece yeni evlenecek çiftleri değil düğün sektöründe çalışanları da olumsuz etkiliyor.

Sektörde düğün salonu sahibinden müzisyenine, garsonundan valesine, kiralık araç şoföründen, fotoğrafçısına, balon üreticisine kadar 50'ye yakın meslek grubu ve bir milyon kişi bulunuyor. Sektöre gıda temin edenler de azımsanmayacak boyutta… Aileleri ile birlikte 4 milyon kişiye ulaşıyorlar.

Düğün organizasyonu yapan iş insanları ve çalışanları Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu TESKON adı altında örgütlendi. Konfederasyon Başkanı Erol Yıldırım, yaşadıkları sorunları anlattı. Düğün, nişan, yaş günü gibi kutlama organizasyonları düzenleyen ve 16 Mart 2020'den bu yana iş yapamayan sektör çalışanları, 1 Haziran'da düğünlere izin verilmemesi halinde artık dayanamayacaklarını ve tamamen batacaklarını belirtiyor.

‘Müjdeli haberi duyurun etkinlik sektörünü açın'

TESKON Başkanı Erol Yıldırım şunları söyledi: “Artık düğünlere uygulanan kısıtlamalar kaldırılmalı. HES kodu ve maske ile girilen denetimli mekanlarda yapılacak düğünler ve diğer davetler filyasyonu mümkün organizasyonlardır. Katılan misafirler bellidir ve takibi de mümkündür. Bir insan, yılda en çok 2-3 düğüne ya da kurumsal davete katılır. Etkinliklerde geçirilen yıllık toplam süre, toplu taşıma, AVM, pazar yeri gibi alanlarda geçirilen haftalık toplam sürenin çok altındadır. Biz de artık işimize dönmeyi, müjdeli haberin duyurulup, etkinlik sektörünün 1 Haziran'da açılmasını bekliyoruz.”

YILDA 90 MİLYAR TL

TÜİK verilerine göre 2019 yılında 550 bin çift evlendi. 2020 yılında yapılamayan düğünler de eklendiğinde, 2021 yılı içerisinde 600 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Düğün sektörü, kız isteme merasiminden başlayarak, yıllık ortalama 90 milyar liralık bir işlem hacmine sahip bulunuyor.