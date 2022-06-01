Gelincikler tarlaları kırmızıya bürüdü

Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızıya boyadığı Elazığ'daki tarlalarda eşsiz manzaralar oluşturuyor.

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Elazığ’da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler tarlaları kırmızı renge boyadı.

Tarlalarda doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

Yeşil ile kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken, havadan drone ile görüntülenen eşsiz manzara, doyumsuz görsel şölen sundu.

Gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü aktaran Buğra Demirel, “Burası çok güzel. Arkadaşlarımız ile Sarıcubuk köyünde bir gelincik tarlası olduğunu öğrendik ve geldik. Tam kartpostallık bir yer. Fotoğraflar çektik. Bir tane değil çok fazla gelincik tarlası var” dedi. (İHA)