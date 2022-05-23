Geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon TL

Hakkari'de iş insanı Aydın Çiftçinin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Düğünde gelin Tuba Egin'e yaklaşık 2.5 kilo altın takıldı.

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Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi.

Çift için Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2.3 milyon TL değerinde 2.5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.