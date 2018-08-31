Gelinim Mutfakta elenen kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi…

Gelinim Mutfakta gerginlik dolu bir finale sahne oldu. Haftanın birincisi ve elenen isimler açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta'da haftalar sonra elenen isim kim oldu? İşte günün birincisi ve gelinlerin puan durumları...

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 bileziğin sahibi olan haftanın birincisi belli oldu. Final bölümünde elenen isim de açıklandı. Gelinim Mutfakta adlı heyecan dolu programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta 31 Ağustos’ta elenen ismin kim olduğu ve bilezikleri alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 31 Ağustos kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaliyle ekrana geldi.

GÜNÜN EN YÜKSEK PUANINI ALAN GELİN:

Günün en yüksek puanını alan 14 puanla Ayşenur oldu ve çeyrek altın kazandı.

GÜNÜN EN DÜŞÜK PUANINI ALAN GELİN:



Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Burcu oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan 12 puanla Ezgi oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan gelini 63 puanla Ezgi oldu. Ezgi 5 bileziğin sahibi oldu. Ayşenur'un puanı ise 60.



HAFTANIN EN DÜŞÜK PUANINI ALAN VE ELENEN GELİNİ

Haftanın en düşük puanlarını alanlar Emine ve Burcu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim 51 puanla Emine oldu. Burcu ise 53 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASI KONUSU

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.