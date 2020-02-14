Ortalama 1000 canlı doğumda 1 oranında görüldüğü ancak Türkiye’de görülme sıklığının 1000 canlı doğumda yaklaşık 5 ile 15 arasında olduğu öngörülen gelişimsel kaça displazisi (GKD) hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Gelişimsel kalça displazisi nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Gelişimsel kalça displazisinin (kalça çıkığı) kız çocuklarında görülme riski daha fazladır. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan bu durumun bir diğer nedeni ise genetik faktörlerdir. Ayrıca doğuma bağlı olarak beynin oksijensiz kalması, sırt omurgasının oluşmasında yaşanan bazı aksaklıklar gibi nörolojik sebeplerin yanı sıra, boyun eğriliği (tortikolis) ve ayak eğrilikleri de kalça çıkığı riskini tetikleyen faktörler arasındadır. Peki, gelişimsel kalça displazisi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde..

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (GKD) NEDİR?

Kalça “top ve soket” eklemidir. Normal bir kalçada, uyluk kemiğinin (femur) üst ucundaki top, büyük pelvis kemiğinin bir parçası olan sokete sıkıca oturur. Gelişimsel kalça displazisi (GKD) olan bebeklerde ve çocuklarda kalça eklemi normal olarak oluşmamıştır. Top sokette gevşek ve yerinden çıkması kolay olabilir.

GKD en çok doğumda bulunmasına rağmen, çocuğun ilk yıllarında da gelişebilir. Son araştırmalar, sıkıca kundaklanan bebeklerin doğumdan sonra GKD gelişimi için önemli ölçüde daha yüksek bir risk altında olduğunu göstermektedir.

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (KALÇA ÇIKIĞI) BELİRTİLERİ

Kalça çıkığı ile doğan bazı bebeklerde dışa dönük bir belirti görülmez.

Bebeğinizde aşağıdakiler varsa çocuk doktorunuza başvurun:

– Bacak çıkık kalça tarafında daha kısa görünebilir

– Çıkık kalçanın yan tarafındaki bacak dışa dönebilir

– Uyluk veya kalça derisindeki kıvrımlar düzensiz görünebilir

– Bacaklar arasındaki boşluk normalden daha geniş görünebilir

– Geç yürüme

– Yürüdükten sonra topallama

RİSK FAKTÖRLERİ

Gelişimsel kalça çıkığı riski kız çocuklarında daha fazladır. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan kalça çıkığının bir diğer nedeni ise genetik faktörlerdir.

Ailesinde kalça çıkığı olan çocukların kalça çıkığı olma ihtimali de artmaktadır. Ayrıca doğuma bağlı olarak beynin oksijensiz kalması (beyin felci) veya sırt omurgasının oluşmasında yaşanan bazı aksaklıklar gibi nörolojik sebeplerin yanı sıra boyun eğriliği (tortikolis) ve ayak eğrilikleri de kalça çıkığı riskini tetikleyen faktörler arasındadır.

Anne karnındaki bebeğin ters pozisyonuna bağlı olarak, ters doğumla dünyaya gelen bebeklerde de görülebilmektedir. Kalça çıkığına eğilimi olan bir bebeğe doğduğu zaman yapılan kundaklama da, bebekte kalça çıkığı olmasına neden olabilir.

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİ

Tedavi bebeğinizin semptomlarına, yaşına ve genel sağlığına, ayrıca durumun ne kadar şiddetli olduğuna da bağlı olacaktır. Tedavinin amacı, kalça kemiğinin başını kalçanın soketine geri koymaktır, böylece kalça normal olarak gelişebilir. Tedavi seçenekleri bebeklere göre değişir. Erken tanı konan bebekler, eklem topunu yuvada tutan birkaç ay boyunca yumuşak bir destek alabilirler. 6 aydan büyük bir bebeğin tam vücut alçı veya cerrahi müdahaleye ihtiyacı olabilir.

Cerrahi genellikle daha büyük çocuklar ve yetişkinler için tek tedavidir. Displazi hafif ise, genellikle artroskopik olarak tedavi edilebilir. Ancak çıkık daha şiddetli ise, cerrahın soketi pelvisten ayırmak ve yeniden konumlandırmak için topla uyumlu hale getirmesi gerekebilir. Bu ameliyata periasetabular osteotomi denir. Displazi nedeniyle ciddi hasar gören kalçalarda replasman ameliyatı gerektirebilir.