Gemlik’te yapılması planlanan soğutma tesisine tepkiler büyüyor

Bursa Gemlik’te kurulması planlanan ‘derin deşarj soğutma’ tesisine tepkiler büyüyor. Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği ve Gemlikli balıkçılar Gemlik Körfezi’ne geri döndürülemez zararlar vereceği belirtilen tesisi, denizde pankartlarla protesto etti.

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği ve balıkçılar protestonun ardından bir de basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

* Bu denizin kirlenmesi ve ekolojik yapısının bozulmasının zararlarını tüm Gemlik ve Türkiye çekecektir. Derin deniz deşarjı ile kışın 1 derece, yazın 2 derece ısıyı değiştirecek. Bu değişim deniz içinde yaşayan canlıların, yosunların ve denizanalarının yok olmasına neden olacaktır.

* Yayınlanan ÇED raporundan ne Gemlik halkının ne STK'ların haberi oldu. Gemlik Körfezinin ve geleceğimizin kirletilmesine, geleceğimizin bizlerden çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. İstediğimiz ÇED toplantısının yenilenmesidir.

SERTASLAN ÖNCE EYLEMDE SONRA MECLİSTE ANLATTI

Balıkçıların eylemine destek veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şu sözlere yer verdi:

* Aynı zamanda denizde yaşayan mikroskobik canlılar ve diğer etkenler, suyun çekildiği esnada sisteme girecek. Bunların temizlenmesi için filtre kullanılacak. Filtreler de dolduğu zaman, klor ile temizlenecek.

*Klorun temizleyemediği durumlarda da farklı kimyasalların kullanılması mümkün olacak. Bizler bu konuda Gemlik Körfezinin korunmasından yanayız. Yapılacak tesisin ekolojik yaşama ciddi zararları olacak.

Başkan Sertaslan bu konuyu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme getirdi.

“KÖRFEZİME DOKUNMA” YAZILI TİŞÖRTLER GİYDİLER

Üzerinde “Körfezime Dokunma” yazılı tişörtler giyerek Bursa Büyükşehir meclis toplantısına gelen CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, tesisin körfeze etkilerini burada da tekrarladı.

SOĞUTMA TESİSİ GEMLİK KÖRFEZİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tesis denizden çok yüksek miktarda su çekecek. Bu su içinde de canlı maddeleri azaltmak için bölgeye klor verecek. Su, tesis içinde soğutma amaçlı kullanıldıktan sonra ısınmış olarak denize bırakılacak.

Denize bırakılan sıcak suyun körfezde kışın 1 yazın 2 derecelik artışa neden olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, klor ve sıcaklık değişimi denizdeki bazı canlıları yok ederken bazılarının anormal miktarda çoğalmasına sebep olacağını düşünüyor.