Genç avukata mesleğini bıraktıran olay

Ankara'da avukat Bilun Karaduman, üniversite yıllarında sahiplenip 12 yıl birlikte yaşadığı 'Snow' adlı köpeği ölünce mesleğini bıraktı. Resim yaparak kendisini iyileştiren Karaduman, köpeğinin anısını yaşatmak için kendi ismi ve onun isminin baş harflerini taşıyan B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu.

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Ankara’da yaşayan 32 yaşındaki Bilun Karaduman, 2011’de İstanbul’da bir üniversitede hukuk fakültesini kazanınca ‘Pekinez’ cinsi köpeği sahiplendi. Karaduman, ‘Snow’ adını verdiği köpeği ile mezuniyetinin ardından Ankara’ya döndü.

Uzun yıllar avukatlık yapan Karaduman, 12 yıl boyunca gözü gibi baktığı ‘Snow’u hastalanması sonucu kaybetti. Çok sevdiği köpeğinin ölümüyle Karaduman, hayata küsüp, mesleğini bıraktı. Bir süre evine kapanan Karaduman, resim yapmaya başladı. Resim yaparken renklerle acısını unutmaya çalışan Karaduman, günden güne hayata bağlandı. Karaduman, daha sonra ‘Snow’un anısını yaşatmak için kendi ismi ile köpeğinin isminin baş harflerini taşıyan B.S. Sanat Stüdyosu’nu kurdu. Burada çalışmalarını sürdüren Karaduman, hikayesini herkese ulaştırmayı hedefliyor.

“SANAT, RUHUMA İYİ GELDİ”

Karaduman, “Snow’ yaşlılığa bağlı olarak felç geçirdi. Ayakları tutmadı. İstanbul’a tedavi için gittik. Maalesef tedavi cevapsız kaldı. Bunun üzerine felce bağlı olarak hareket etmediği için organlarında yetmezlik başladı ve vefat etti. Vefat ettikten sonra zor zamanlar geçirdim. Kendimi iyileştirmenin yollarını aradım. Bir gün ‘resim yapsam nasıl olur’ diye düşündüm. Sonrasında sanatın ruhuma ne kadar iyi geldiğinin farkına vardım” dedi.

“HAYATIMDAKİ SAF SEVGİYİ KAYBETTİM”

‘Snow’un yerine başka bir hayvan sahiplenemediğini belirten Karaduman, “Onun yerine başka bir can koymayı tercih etmedim. Çünkü, aynı acıyı kaldırabilecek gücümün olmadığını biliyorum. Benim için çok acı bir kayıptı. Hayatımdaki saf sevgiyi kaybettim. Her şeyi beraber yapıyorduk. Hayatımın bir parçasıydı. Çok özlüyorum. Onunla olan hayat yolculuğumu, sanatın içerisinde iyileştiğimi döktüğüm tablolar üzerine insanlara anlatarak B.S. Sanat Stüdyosu’nu bütün herkese duyurmak istiyorum” diye konuştu. (DHA)

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