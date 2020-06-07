Genç fenomen Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı

Paylaştığı yemek videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Taha Duymaz'ın bir milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabı kapatıldı.

Hatay'da yaşadığı köy evinde kendi imkanları ile mutfağında yaptığı yemek ve tatlı videolarını sosyal medyada paylaşarak beğeni toplayan Taha Duymaz, Instagram hesabının kapatılması ile şoke oldu.

Bir milyonu aşkın takipçisi olan hesabının kapatılması üzerine bir video çeken Duymaz, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

‘KENDİME GELEMEDİM’

“Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.”