Genç girişimci bütün şehri kandırdı: Lüks lokanta açıp dalga geçtiler

Yapay zeka şirketi sahibi olan genç girişimci, arkadaşlarıyla birlikte sahte bir et restoranı açarak gastronomi dünyasını kandırdı.

Sozcu.com.tr

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New York’ta yaşayan ve yapay zeka üzerine bir şirketi bulunan Mehran Jalali isimli genç bir girişimci, şehirde çok yüksek meblağlar ödeyerek restoranlara gidenlerle dalga geçmek için sıradışı bir yöntem buldu.

21 yaşındaki Jalali ve 65 arkadaşı, Mehran’ın Et Lokantası isimli bir restoran açtı. Gurmelere kapılarını açan mekan için internet üzerinden yüz yorum yazılırken, çok yüksek puanların almasıyla birlikte rezervasyonlar da patladı. Sadece hafta sonu için açılan mekana gelenler ise şaşkına döndü.

Bekleme listesinin oluştuğu mekana girenlere garsonlar süt ikram ederken lokantanın aslında bir şaka olduğunu fark edenler bu duruma tepki gösterdi. Mekanın açılışı için tek günlük içki ruhsatı alan Jalali, et yemeği için ise 114 dolar aldı. Bazı müşteriler yemeği beğenirken, bazı müşteriler ise et yemeğini geri göndererek daha farklı pişirilmesini talep etti.

Google üzerindeki yorumlarda da müşteriler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar burada yemek yemeyi, “Hayat değiştiren bir deneyim” olarak yorumlarken, bazıları ise bu restoranın sahte olduğunu vurguladı. Bir kullanıcı, “Şeg Mehran sadece bir şef değil. Biz vizyoner, bir dahi” yorumunu yaptı.

Fakat o gece restoranda yemek yiyen bir çift, Jalali’nin kendilerini kandırdığını ve dava açacaklarını açıkladı.

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