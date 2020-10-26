Genç modele sahte ajans şoku! Çıplak görüntülerini çektiler

Avustralya’da modellik yapan Jordyn Hagan Gaunt, kariyerinin henüz başında ‘sahte ajans’ şokuyla sarsıldı. 18 yaşındaki Gaunt, mevcut ajansıyla çalışmaya başlamadan önce sosyal medya hesabından bir kişi kendisiyle iletişime geçti.

Kendisini ünlü iç giyim markası Honey Birdette’in temsilcisi olarak tanıtan kadın, Gaunt’la çalışmak ve cast çekimi yapmak istediklerini söyledi. Büyük heyecan duyan Gaunt, video konferans görüşmesi için kamera karşısına geçti. İç çamaşırı modeli olmak için sözde denemeye giren genç kızdan üzerindekilerinin tamamını çıkarması istendi.

SEVGİLİMİN NERDE OLDUĞUNU SORDULAR



Yaşadıklarını Daily Star’a anlatan Gaunt, “Talimatları gösterdikten sonra iç çamaşırımı çıkarmamı, böylelikle vücut tipimi görebileceklerini söylediler. Daha önce hiç modellikle ilgili çekime katılmamıştım. Görüşmedeki kişi sevgilimin yakınlarda olup olmadığını sorup kamera önünde öpüşmemizi istedi. Garip hissettim ve görüşmeyi sonlandıracağımı söyledim. Ancak çok iyi gittiğimi, endişe etmemem gerektiğini ve sözleşme imzalamak için listeye alındığımı söylediler” dedi.

Bu görüşmenin ardından 19 yaşındaki iki arkadaşını da sözde çekimlere girmeye ikna eden Gaunt, sözleşmeyle ilgili herhangi bir gelişme olmayınca sahte bir ajansla karşı karşıya olduğunu anlayarak polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılsa da görüntülerinin porno sitelerine düşmesinden endişe eden Gaunt, “Kendimi aptal gibi hissediyorum. Arkadaşlarımı da bu işin içine çektim. Polis, görüntülerin porno sitelerine düşebileceğini söyledi” dedi.

Honey Birdette’ten yapılan açıklamada ise ‘sahte ajans’ olayında isimlerinin kullanılmasına tepki gösterildi. Şirket, işe aldıkları modellerle böyle bir süreç yürütmedikleri konusunda uyardı.