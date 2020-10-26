Genç modelin ölümünün altından dram çıktı! Cinsel istismar mağduruymuş

İngiltere'de yaklaşık üç ay önce bir otel odasında yaşamına son veren model Caitlin O'Reilly´nin ailesi, kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 20 yaşındaki Caitlin O’Reilly’nin ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Genç modelin annesi Kay Speedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmelerinin ardından hayatlarının alt üst olduğunu söyledi. Speedman, Caitlin’in her zaman`değersiz´ olduğunu düşündüğünü ve kendisine zarar verdiğini aktardı.

Speedman ayrıca Caitlin´in, ruh sağlığı kötü olmasına rağmen her zaman sosyal medyada diğer insanlara yardım ederek saatlerce vakit geçirdiğini vurguladı.

WILLIAMS SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Caitlin O’Reilly, Ağustos ayında arkadaşlarıyla gittiği otel odasında yaşamına son vermişti. Caitlin´in ölümünü ünlü şarkıcı Robbie Williams sosyal medya hesabı üzerinden, “Caitlin Nicole O’Reilly önünde dolu bir hayatı olan 20 yaşında güzel bir kızdı” sözleriyle duyurmuş, bu durum İngiliz medyasının gündeminden de uzun süre düşmemişti.