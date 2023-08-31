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Genç sosyal medya fenomeni üst üste iki kalp krizi geçirdi

Spor ve moda üzerine paylaşımlarıyla şöhrete kavuşan bir sosyal medya fenomeni, alkol ve ilaç aldıktan sonra feci bir şekilde öldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:00 - 31 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Genç sosyal medya fenomeni üst üste iki kalp krizi geçirdi

Brezilya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden 33 yaşındaki Larissa Borgues korkunç bir şekilde yaşama veda etti…

Spor, moda ve güzellik tüyoları üzerine paylaşımlarıyla tanınan genç sosyal medya fenomeni, Rio Grande do Sul’de kaldığı otel odasında ilaç aldıktan sonra alkol tüketince kalp krizi geçirdi. Bir partiye katıldıktan sonra otel odasında fenalaşan genç kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Genç kadın spor ve sağlıklı beslenme üzerine tavsiyeler veriyordu.

Yetkililer 20 Ağustos’ta yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Borgues’in yoğun bakımda kaldığını açıkladı. Fakat önceki gün Borgues’in ikinci kez kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Genç kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç fenomenin bir davete katıldıktan sonra erkek arkadaşıyla otel odasına döndükten sonra fenalaştığı belirtildi.

Rio Grande do Sul polis amiri yardımcısı Gustavo Barcellos, “Otopsi sonucu 30 gün içerisinde çıkacak ve o zaman kesin sonuca ulaşacağız. Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol tüketimi yaptığını düşünüyoruz. Laboratuvar testi sonucunda net bir sonuca ulaşacağız” dedi.

Borgues’in erkek arkadaşının da sorgulandığı belirtildi. Yetkililer, genç kadın ve sevgilisinin cep telefonuna el konulduğunu ve fotoğraf ve video görüntülerinin incelediğini açıkladı.

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