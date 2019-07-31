Genç sporcular nasıl beslenmeli? Çocuk sporcuların beslenme tablosunda neler olmalı?

En başta çocuklar gelişim evresini tamamlarken sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Özellikle gelişme çağındaki genç sporcuların beslenme alışkanlıkları çok daha önemli bir konu haline gelmektedir. Genç sporcuların aktif spor hayatlarında başarılı olurken aynı zamanda gelişim sürecini yeterli bir şekilde atlatmaları için bazı önerileri dikkate almaları gerekmektedir. Peki çocuk sporcuların beslenme tablosunda neler olmalı? İşte genç sporculara beslenme önerileri...

Çocukların sağlıklı beslenerek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak ailenin en temel görevlerinden biridir. Spor yapan gençler enerji bakımından yüksek beslenmeli, gerekli vitamin ve mineralleri düzenli bir şeklide almış olmalıdır. Beslenme bizim bağışıklık sistemimizde büyük görev üstlenirken günlük hareket kabiliyetimizin de daha çok yükselmesine neden olabilir. 11-14 yaşındaki bir erkek çocuğunun günlük kalori ihtiyacı 2500 iken aynı yaşlardaki kız çocuklarının 2000 kaloridir. Yapılan egzersiz ve spor aktivitelerine göre kalori miktarı arttırılmalı ve enerji ihtiyacı dengeli bir biçimde karşılanmalıdır.

GENÇ SPORCULARIN BESLENME TABLOSU NASIL OLMALI?

PROTEİNLER

Genç sporcular için olmazsa olmaz proteinler kasların güçlenmesine ve kas onarım ve yapımı için oldukça önemlidir. Et ve süt ürünleri, balık, et, tavuk ve baklagiller iyi birer protein kaynağıdır. Yapılan idmanlar ve egzersizle kaslanan vücut alınan proteinler sayesinde daha da desteklenerek bağ ve kas dokusunu güçlendirmeye yarayacaktır.



VİTAMİN VE MİNERALLER

Vitamin ve mineraller sağlıklı bir gelişim için alınması gereken ürünlerdir. Özellikle D vitamini, kalsiyum, çinko ve demir sağlıklı bir gelişim ve kas kasılmaları ve kemik gelişimi için alınması gereken gıdalardır. Genç sporcuların düzenli ve yeterli beslenerek gereksiz takviyeler almaya ihtiyaç duymayacaktır. Yeşil yapraklı yiyecekler bol miktarda tüketilebilir örneğin ıspanak, brokoli gibi…

KARBONHİDRATLAR

Genç sporcular için gerekli olan karbonhidratlar enerji seviyesini arttırmaya yardımcı olur. Mutlaka spor öncesi karbonhidrat ihtiyaçları karşılanmalı vücudun zinde olması sağlanmalıdır. Tam tahıllı ekmekler, makarna, bulgur, esmer pirinç karbonhidrat ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir.

SU

Antremanlar sırasında ter ile kaybedilen suyun vücuda bolca alınması ve vücudun su ihtiyacının yeteri kadar karşılanması gerekir. Fiziksel aktivitelerde 20-30 dakikada 1 bardak (200-240 mililitre) su içilmesi tavsiye edilir. Gün içerisinde sıklıkla su içmek, aktivite öncesi ve sonrası bir bardak su içilerek bu ihtiyaç karşılanabilir. Susuzluk performansın gidişatını ciddi bir şeklide etkilemektedir. Su konusunda hassas davranarak aktivitelerimizin başarılı geçmesine destek sağlayabiliriz.

[old_news_related_template title=”Beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar” desc=”Diyetisyen Ferdi Öztürk, yumurtanın yıllardır kolesterolü yüksek beslenmenin sembolü olarak kabul edilmiş ve tüketimi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olduğunu belirterek, ‘Yapılan çalışmalar günde 1 yumurta tüketen kişilerde serumda ki toplam kolesterol, LDL kolesterol ,HDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin etkilenmediğini bildirmiştir. Yumurta kolesterolü ile kan kolesterolü arasında kesin bir ilişki bulunmadığından Amerikan Kalp Birliği tarafından kolesterol alımının