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Genç yetenek sağlık çalışanlarının sesi oldu

Anne- babası sağlıkçı olan Batuhan Büke, “Her Şey Sağlığım İçin C-19” adlı albümünü, gece gündüz risk altında çalışan kahramanlarımıza adadı

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 08:43, 14/02/2021
Haberler Yaşam
Genç yetenek sağlık çalışanlarının sesi oldu

Henüz 14 yaşındayken 25 Temmuz 2018'de çıkardığı “Çocukluk” adlı albümüyle “Trend Topic” olan Batuhan Büke (17), genç yaşta elde ettiği başarılarına bir yenisini daha kattı.

17 yaşındaki Batuhan Büke “Sanat ve müzikten asla kopamam” dedi…

5 yaşında piyano çalmayı öğrenen genç müzisyen, sağlık çalışanı anne ve babasıyla birlikte tüm sağlıkçılar için geçen yıl çıkardığı “Her Şey Sağlığım İçin C-19” isimli enstrümantal albümüyle sağlık emekçilerinin sesi oldu.

Amcası Burçin Büke'den ilham aldı.

ZOR BİR DÖNEM OLDU

2 albüm ve ekstra 4 parçası olan Batuhan, “Annem çocuk cerrahisinden emekli. Babam Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve şu anda risk altında çalışıyor. Babamı aylarca göremediğim oldu. O zor dönemi hâlâ yaşıyoruz. Son albümümü ailem ve tüm sağlık çalışanlarına adıyorum” dedi. Genç yetenek şöyle devam etti: “Piyano çalmaya başlamamda en büyük etken ünlü piyanist ve benim amcam olan Burçin Büke'ydi. Sanatı, müziği bana o sevdirdi. Bir diğer isim ise benim müzikle aramdaki bağı kuvvetlendiren ünlü sanatçı Güvenç Dağüstün. İsmini duyduğum zaman çok heyecanlanıyorum. Ve tabi ki şarkılarıyla, o güzel sesiyle sanata, müziğe hayranlığımı bir kez daha dile getiren ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın. Herkesin hayatına yön veren kişiler vardır. Benimkiler de kıymetli bu üç isimdir.”

Hayalim uçak mühendisi olmak
Gelecekte sanatçı olmayı düşünmediğini söyleyen Batuhan Büke, “Uçak mühendisi olmak istiyorum. Fakat müzik ve sanatı mesleğimin yanında profesyonel hobi olarak sürdüreceğim. Çünkü sanat, müzik benim ömrümün bir parçası. Mühendislik ise hayalimdeki meslek. Piyano çalan ikiz kardeşim de önce uçak mühendisi, sonrasında sanatçı olmak istiyor. Önümüzde çok güzel yıllar var” diye konuştu.

 