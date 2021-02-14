Genç yetenek sağlık çalışanlarının sesi oldu

Henüz 14 yaşındayken 25 Temmuz 2018'de çıkardığı “Çocukluk” adlı albümüyle “Trend Topic” olan Batuhan Büke (17), genç yaşta elde ettiği başarılarına bir yenisini daha kattı.

5 yaşında piyano çalmayı öğrenen genç müzisyen, sağlık çalışanı anne ve babasıyla birlikte tüm sağlıkçılar için geçen yıl çıkardığı “Her Şey Sağlığım İçin C-19” isimli enstrümantal albümüyle sağlık emekçilerinin sesi oldu.

ZOR BİR DÖNEM OLDU

2 albüm ve ekstra 4 parçası olan Batuhan, “Annem çocuk cerrahisinden emekli. Babam Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve şu anda risk altında çalışıyor. Babamı aylarca göremediğim oldu. O zor dönemi hâlâ yaşıyoruz. Son albümümü ailem ve tüm sağlık çalışanlarına adıyorum” dedi. Genç yetenek şöyle devam etti: “Piyano çalmaya başlamamda en büyük etken ünlü piyanist ve benim amcam olan Burçin Büke'ydi. Sanatı, müziği bana o sevdirdi. Bir diğer isim ise benim müzikle aramdaki bağı kuvvetlendiren ünlü sanatçı Güvenç Dağüstün. İsmini duyduğum zaman çok heyecanlanıyorum. Ve tabi ki şarkılarıyla, o güzel sesiyle sanata, müziğe hayranlığımı bir kez daha dile getiren ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın. Herkesin hayatına yön veren kişiler vardır. Benimkiler de kıymetli bu üç isimdir.”