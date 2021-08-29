Gençler bağımlılık kurbanı

Uyuşturucu madde kullanmaya başlayan gençlerin ders başarısı düşüyor. Öz bakım problemleri, ani zayıflamalar, uzun ve zamansız uyuklamalar, odayı uzun süre kapısı kilitli kullanmak da sık gözlenen değişiklikler arasında.

Özlem GÜVEMLİ

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA), madde bağımlısı yakınları olan bireylerin yaşadıkları süreci anlayabilmek amacıyla “İstanbul'da Madde Bağımlılığı: Algılar, Deneyimler ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında 12-25 yaş arası çocuğu olan kişilerin uyuşturucu madde bağımlılığına yönelik algılarını ölçmek amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirildi, bağımlı yakınlarıyla da odak grup görüşmeleri yapıldı.

UMUTSUZ GENÇLER RİSK ALTINDA

İPA Başkanı Emrah Şahan, madde bağımlılığının İstanbul'un geneli için önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Şüphesiz ki bağımlılık ve yoksulluk birbiriyle oldukça ilişkili. Bağımlılık, yoksul mahallelerde yaşayan, eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanamayan, sosyal dışlanmaya maruz kalan ve yalnızlaşan, eşit vatandaşlık duygusu ve kurumlara güveni kırılmış, geleceğe dair pek de umudu olmayan gençler için çok daha büyük bir risk barındırıyor” dedi.

PROFİLLER FARKLI DERTLER AYNI

BAĞIMLI aileleriyle yaptıkları görüşmelerde okuma yazması olmayan gündelik temizlik işçisi bir anne, çocuğunu madde bağımlılığından kurtarmak için dükkanlarını kapatmak zorunda kalıp iflas etmiş bir baba, eşinin bağımlılıkla mücadelesine omuz veren üniversite mezunu bir kadın gibi çok farklı profillerin bir araya geldiğini belirten Şahan “Bağımlılıkla tanışma biçimleri ve mekanları olduğu kadar bağımlılıkla mücadelenin güzergahları ve ailelerde açtığı yara da bir o kadar benziyor” diye konuştu.

ANİ ZAYIFLAMA, KİLİTLİ KAPILAR

ARAŞTIRMAYA göre uyuşturucu madde kullanmaya başlayan gençlerin; ders başarısı düşüyor, okula ilgileri azalıyor, davranış problemlerine dair okul idaresinden sık sık şikayet gelmeye başlıyor. Ailelerin de çok net bir şekilde fark edebileceği, öz bakım problemleri, göz kızarıklığı ve çöküklüğü, ani zayıflamalar, uzun ve zamansız uyuklamalar, odayı uzun süre kapısı kilitli kullanmak, öfke, yalan ve şüphe uyandıracak para talepleri, aileler tarafından en çok dile getirilen değişiklikler olarak sıralanıyor.

BAĞIMLI EŞLERİ, KENDİLERİNE KIZGIN

EBEVEYNLER çocuklarının bağımlılığını kendi yetersizliklerine bağlıyor ve yanlış evlilikleri de suçluyor. Birbirini tanıma fırsatı olmadan evlenmiş kadınlar dahil tüm bağımlı eşleri, bağımlılığa bağladıkları psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddeti defalarca affettikleri için kendilerine kızdıklarını söylüyorlar. Kadınlar birçok kez boşanmanın kıyısından döndüklerini, boşanmama sebeplerinin çocukları için veya eşlerini bu mücadelede yalnız bırakmamak olduğunun altını çiziyorlar.

YÜKLÜ KREDİLER ÇEKİYORLAR

ARAŞTIRMAYA göre bağımlılığın şiddeti arttıkça ailelerin ekonomik kırılganlığı da artıyor. Bağımlılıkla mücadele başlı başına bir mesai olarak yaşanıyor ve gündelik hayatı temelden etkiliyor. Görüşülen ailelerin büyük bir kısmı, yakınlarının bağımlılıkla mücadele sürecini desteklemek veya maddeye ulaşmak üzere yaptığı borçları ödemek için yüklü krediler çekmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Dindar aileler derin etkileniyor

YALNIZLAŞTIRAN utanç duygusunun özellikle dindar ailelerde çok daha derinden yaşandığı belirtiliyor. Çünkü aile üyeleri kendi yaşam tarzları ile çocuklarının, eşlerinin, abilerinin, kardeşlerinin seçtiği yol arasındaki açılmayı açıklama baskısı hissediyor.

Arkadaş çevresi çok önemli

SAHA çalışmasında yapılan araştırmaya katılanların %68.2'si arkadaş çevresinin, %48.3'ü aile içerisindeki huzursuzluğun, hakaret veya şiddetin, %45.6'sı ise ebeveynlerin çocuklarına karşı olan davranışlarının madde kullanımına başlamada en önemli üç neden olduğunu belirtti.

Ulaşmak çok kolay

KATILIMCILARIN %94.6'sıİstanbul'da uyuşturucu madde bağımlılığının bir problem olduğunu, %84.2'si ise bağımlılık yapan maddelere kolayca erişilebildiğini düşünüyor.