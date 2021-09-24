Gençliğinde kar küredi, TIME’a adını yazdırdı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, öncü isimlerden biri olarak TIME’ın “Dünyanın en etkili kişileri” listesinde yer aldı.

Deniz AYHAN

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ABD'nin ilk haftalık dergisi olarak 3 Mart 1923 yılında yayın hayatına başlayan TIME dergisi, bugüne kadar 12 Türk'ü kapak yapmış, onlarcasını da ‘Dünyanın en etkili kişileri' listesine almıştı. Derginin bu yıl 18'incisini yayınladığı listede, yine bir Türk yer aldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, öncü isimlerden biri olarak TIME'ın “Dünyanın en etkili kişileri” listesinde yer aldı. ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Birol için “Yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işleyen isim” yorumunu yaptı.

HALDE ÇALIŞIYORDU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) askeri doktor Prof. Kemal Birol ile ev hanımı Bilge Birol'un ilk çocuğu olarak 1958 yılında Ankara'da doğan Fatih Birol, ekonomist ve enerji uzmanı. 1 Eylül 2015'ten beri Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda icra direktörlüğü görevini yürütüyor. Birol, 12 Şubat 2015'te, 29 üye ülkenin oy birliği ile Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü görevine seçildi. Çocukluğunu “Çok mutlu bir ailede büyüdüm, babama büyük bir hayranlığım vardı. Beni en mutlu eden şeylerden biri eve televizyon gelmesiydi. Tek kanal TRT'deki ilk siyah beyaz yayınları heyecanla izlerdim” diye anlatan Fatih Birol, üniversite hayatıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Babam doktor olmamı istiyordu ama matematiği çok sevdiğimden gönlümde mühendislik vardı. İstanbul'da İTÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü'ne girdim. Mezuniyetten sonra Avrupa kültürünü de öğrenmek için o sıralar vize istemeyen Viyana'ya gittim. Almanca öğrendim. Hale geceleri sebze kamyonları gelirdi. Sabaha kadar onları indirerek harçlığımı çıkardım. Viyana'da çok kar yağardı. Geceleri kar kürerdik. Viyana Teknik Üniversitesi'nden doktoramı aldım. 6 yıl Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) çalıştım. Sonra da Türkiye'nin de üyesi olduğu bir teşkilata geçtim. 25 yıl önce girdiğim kurumun bugün başkanlığını yapıyorum.”

ATATÜRK'E ÖVGÜ

TIME dergisi, bugüne kadar 12 Türk'ü kapak konusu yaptı. Dergiye kapak olan ilk Türk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. TIME'nin 24 Şubat 1923 ve 21 Şubat 1921'de yayınlanan kapaklarında, iki kez Büyük Önder Atatürk'e yer verildi. 1923'te yayınlanan ilk kapakta, Atatürk için “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?' deyimine, her zamanki ‘cehennemde' yanıtı yerine, ‘Türkiye'de' yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye'nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı'nın gizli güçlerine karşı duruyor” yorumu yapıldı. Atatürk ikinci defa ise TIME kapağına, Türkiye Cumhuriyeti henüz 4'üncü yılında yüzde 8.5'lara varan bir büyüme yakaladığında çıktı.

Bu yıl listede Elon Musk ve Prens Harry de var

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden olan TIME'ın listesinde bu yıl en etkili 100 kişi arasında ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Frans Timmermans, ABD eski Başkanı Donald Trump, Tesla CEO'su Elon Musk, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi isimler de yer aldı. Geçmişte TIME'ın “Dünyanın en etkili 100 kişisi” listesine Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk, siyasetçiler Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler girmişti. Time dergisinde, bugüne kadar kapak olan 12 Türk ise şöyle sıralanıyor: Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Kenan Evren, Naim Süleymanoğlu, Prof. Mehmet Öz, Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Türeci ve Uğur Şahin.