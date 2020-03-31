Gençlik Senfoni Orkestrası sağlık çalışanları için evlerinden çaldı
Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın genç üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olabilmek için, müzik enstrümanlarıyla evden çaldıkları ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısına klip çekti. Bu anlamlı çalışmaya 30 kişi katıldı ve corona virüsü nedeniyle en riskli grupta bulunan sağlık personeline bu şekilde bir teşekkür etmek istediler.
Keman, viyola, viyolonsel, flüt, kontrbas, obua, klarnet ve saksafon enstrümanlarını kullanan gençler, sağlık çalışanlarına “çocuklar inanın” dedi. Şef Baran Aytaç yönetimindeki orkestra, sağlık çalışanlarına ithafen, sözleri Nazım Hikmet’e, müziği Alp Murat Alper’e ait olan “Güzel Günler Göreceğiz” isimli parçayı seslendirdi.