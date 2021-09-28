Genco Erkal 4’üncü doz aşısını yaptırdı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, dördüncü doz aşısını vurulduğunu duyurdu. Erkal, "2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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Corona virüsü ile mücadele devam ederken, salgına karşı aşılama çalışmaları da sürüyor.

4’üncü doz aşısını olan 83 yaşındaki Genco Erkal da vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısında bulundu.

“İKİ SİNOVAC, İKİ BIONTECH OLDUM”

Aşı olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Genco Erkal, “Dördüncü doz aşımı da vuruldum. 2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim” ifadelerini kullandı.

KİMLER 4. DOZ AŞI OLABİLİYOR?

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlar, dördüncü doz aşı yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 4’üncü doz aşıyla ilgili, “2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” demişti.