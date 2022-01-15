HAYAT
Hayat Haberleri - Yaşam

Genco Erkal’dan Enes Kara paylaşımı: Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?

Sanatçı Genco Erkal, cemaat yurdunda intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ardından "Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur" dedi.

Yayınlanma: 13:03 - 15 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Genco Erkal’dan Enes Kara paylaşımı: Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?

Sanatçı Genco Erkal, Elazığ’da kaldığı cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle intihar eden tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erkal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ‘dindar nesil yetiştirme’ konusunu eleştirerek, “Enes'in intiharı çok etkiledi beni. Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur. Ayrıca dindar olmayıversin. Araştıran, soruşturan, eleştiren, bilime, gelişmeye, aydınlanmaya açık gençler yetişsin. Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?” ifadelerini kullandı.

Enes Kara'nın intihar haberini kaldıran gazete sahibi konuştu: Ankara'dan bir dostum aradı İlginizi Çekebilir Enes Kara'nın intihar haberini kaldıran gazete sahibi konuştu: Ankara'dan bir dostum aradı Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi İlginizi Çekebilir Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Enes Kara'nın intihar olayını haberleştiren gazeteciye 'ölüm' tehdidi İlginizi Çekebilir Enes Kara'nın intihar olayını haberleştiren gazeteciye 'ölüm' tehdidi
aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara cemaat Elazığ Emniyet Fırat Üniversitesi Haber Instagram intihar Ölüm sosyal medya tip