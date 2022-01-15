Genco Erkal’dan Enes Kara paylaşımı: Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?

Sanatçı Genco Erkal, cemaat yurdunda intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ardından "Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sanatçı Genco Erkal, Elazığ’da kaldığı cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle intihar eden tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erkal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ‘dindar nesil yetiştirme’ konusunu eleştirerek, “Enes'in intiharı çok etkiledi beni. Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur. Ayrıca dindar olmayıversin. Araştıran, soruşturan, eleştiren, bilime, gelişmeye, aydınlanmaya açık gençler yetişsin. Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Enes Kara'nın intihar haberini kaldıran gazete sahibi konuştu: Ankara'dan bir dostum aradı

İlginizi Çekebilir Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi