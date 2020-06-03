George Clooney, George Floyd’un arkasından bir makale yayınladı

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, Daily Beast haber sitesi için George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık üzerine bir yazı kaleme aldı… 59 yaşındaki Amerikalı aktör, ABD’yi kasıp kavuran ırkçılık pandemisiyle mücadele için acil eylem gerektiğinden söz ederek, “George Floyd’un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik” dedi.

Protestoların ne zaman duracağını bilmediği de sözlerine ekleyen oscarlı oyuncu “Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek” ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: “Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret. Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” yazdı.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmemesi için çağrıda bulunan George Clooney “Tüm yurttaşlarına eşit şekilde temel adilliği yansıtan politika yapıcılara ve politikacılara ihtiyacımız var. Yağmacılara ateş açmak fikri ırksal köpek düdüğü politikasından başka bir şey olabilirmiş gibi nefret ve şiddet tohumu eken liderlere değil” dedi.