George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine ünlü isimler sessiz kalmadı

ABD Mineapolis’te yaşanan ırkçı cinayet sonrası sular durulmuyor. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaptığı Afro-Amerikalı George Floyd’un ölümü sonrasında sokaklar karıştı. Lebron James, Naomi Campbell, Bella Hadid, Jessica Alba gibi ünlü isimler yaşananlara sessiz kalmadı ve tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi…

‘NEFES ALAMIYORUM, BOYNUM ACIYOR’

James, üzerinde ‘Nefes alamıyorum’ yazan bir tişörtle paylaşım yaparken, Campbell ise ‘Siyahım gurur duyuyorum’ notunu paylaştı… Pek çok ünlü isim ise George Floyd’un fotoğrafının üzerine yazılmış olan “Lütfen nefes alamıyorum. Karnım acıyor. Boynum acıyor. Her yerim acıyor. Beni öldürüyorlar. George Floyd. Adımı söyle” paylaşımı yaptı.



Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu Lebron James, arka arkaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve NFL’den aforoz edilen Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koyan James, aynı zamanda üzerinde ‘Nefes alamıyorum’ yazan tişörtüyle de dikkat çekti.

Dünyaca ünlü mode Naomi Campbell “Kelimelerim tükendi. Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum. Tacize uğrayanlar ve aşağılananlar olarak bu zorlu zamanlarda bir araya gelecebileceğimizi düşündüm, ancak bu corona virüs geniş çaplı ırkçılığı yaymış gibi görünüyor. Nerede bitiyor? Siyahım ve gurur duyuyorum” dedi…

Genç model Bella Hadid Floyd’un ardından “Huzur içinde uyu George Floyd. Bu bitmeli. Görüntüleri izlemek çok zor. Bunun hala yaşanıyor olduğunu düşünmek çok zor. Ama gerçek. Bu polis memuru iğrenç ve korkunç davranışlarından dolayı en yüksek cezayı almalı” yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu Olivia Wilde ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Cinayetten sonra memurlar ölümü ‘tıbbi bir sorun’ olarak nitelendirdiler. Ve video açıkça yayınlanana ve onu boğduğunu gösterene kadar öyleydi, sonunda gerçeği gördük. Bu, polis şiddeti eylemlerinin hesap verebilirliğini önlemek için açık ve iğrenç bir örtbastı. Şimdi hemen adalet talep et.”

