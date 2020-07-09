George Floyd’un son sözleri ortaya çıktı: Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm!

Polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un son sözleri ve polisin konuşmalarının deşifresi yayımlandı. Kayıtta Floyd'un 'Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm!' sözleri duygulandırırken, polis memurunun 'Konuşmak için fazla oksijen gerekir' cümlesi tepki çekti.

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs günü akşama doğru bir polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd adlı siyahi vatandaşın ve polisin konuşmalarının deşifresi yayımlandı. Kayıtlara göre Floyd, polisin kendini alıkoymasından sonra 20 kereden fazla “nefes alamıyorum” dedi. Floyd’un ensesine diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin’in ise “Konuşmak için çok fazla oksijen gerekir” diyerek bastırmaya devam etti. Mahkemeye sunulan bu deşifrelerde Floyd’un ölmeden önce son sözleri de ortaya çıktı. Floyd hayatını kaybetmeden önce “Anne, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm” demiş.

Kayıtlarda ayrıca Afro Amerikalı Floyd kendini iyi hissetmediğini de polislere belirtmiş. Memurlara “Karnım ağrıyor. Boynum acıyor. Her yerim ağrıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var” demesine rağmen polis arabasına konulmak istenen Floyd’un klostrofobik olduğunu ve polis arabasına binmemek için yalvardığı da ortay çıktı.

