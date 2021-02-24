Gérard Depardieu’nun başı yine dertte: Tecavüz soruşturması yeniden açıldı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gérard Depardieu hakkındaki cinsel taciz iddiaları yeniden hortladı. 2019’da delil yetersizliği nedeniyle kapanan soruşturma tekrar açıldı.

İsmi açıklanmayan 20’li yaşlarındaki bir kadın oyuncu, Ağustos 2018’de Depardieu’nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Genç kadın olayın 72 yaşındaki ünlü oyuncunun Paris’teki evinde gerçekleştiğini savundu.

AİLESİYLE YAKIN ARKADAŞ



Depardieu’nun avukatı Hervé Temime, soruşturmanın devam ettiğini ancak müvekkilinin suçlamaları reddettiğini söyledi.

Guardian’ın haberine göre davaya yakın bir kaynak, Depardieu’nun kadının ailesiyle yakın arkadaş olduğunu iddia etti. Basına sızan bazı soruşturma raporlarına göre, Depardieu ve kadın oyuncu bir tiyatro oyunu için prova yapma amacıyla aynı evde bulunuyordu.

RUSYA VATANDAŞI OLMUŞTU



Kariyeri boyunca 170’i aşkın filmde rol alan Depardieu, adını 1973 yapımı Les Valseuses filmiyle geniş kitlilere duyurdu. 1990 yılında Cyrano de Bergerac filmiyle Cannes’da en iyi oyuncu ödülü alan Depardieu, Oscar’a da aday gösterilmişti.

Ülkesi Fransa’yla vergi yasaları nedeniyle sorunlar yaşayan Depardieu, bu durumu protesto ederek Belçika’ya yerleşmişti.

Depardieu, 2013’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bizzat imzaladığı kararla Rusya vatandaşı olmuştu.