Gerçek halk kahramanları

SÖZCÜ HaftaSonu olarak, İstanbul'un gerçek halk kahramanlarını mercek altına aldık. Onlar kendilerine ‘İstanbul sevdalılarıyız' diyor. Her meslek grubundan, her siyasi görüşten ve her yaştan 17 bin gönüllünün ortak noktası daha yaşanılabilir bir İstanbul. Bunun için 2 yıldır sahada 8 bin gönüllüyle proje üretip çalışıyorlar. Yola çıkarken hedefleri 2019 yerel seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamaktı. Başardılar da… Ekrem İmam oğlu, İBB Başkanlık koltuğuna oturduğunda bir araya geldiler.

KADINLAR HAYATA TUTUNDU

2 yılda onlarca proje üreten İstanbul Gönüllüleri en son Beşiktaş Meydanı'nda kurdukları ‘Kadın Emeği Pazarı” ile 14-31 Aralık tarihlerinde 500 kadının dönüşümlü olarak el emeği ürünlerini satıp gelir elde etmesini sağlıyor. Kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra alanında uzman kişilerden, yaptıkları ürünleri nasıl satabilecekleriyle ilgili tasarım, satış ve hukuki destek ve eğitim de alıyorlar. İBB ve Beşiktaş Belediyesi'nin destek verdiği “Kadın Emeği Pazarı'na başvuran yüzlerce kadının kimi eşinden şiddet görmüş, kimi engelli annesi, kimi ise sosyal sorumluluk için ürün satışı yapan kadınlar. Her birinin hikayesi bambaşka…

PARA ELİMİZE DEĞMEDİ!

Ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşayanlara katkı sunmak isteyen hayırseverlerle 39 ilçeden 115 bakkalın veresiye defterini buluşturan İstanbul Gönüllüleri, Mart 2020'den bu yana hayırseverlerin desteğiyle 115 bakkaldaki veresiye defterlerinden 2085 ailenin borcunun silinmesine aracı oldu.

Hem küçük esnafı hem de geçim sıkıntısı çeken aileleri rahatlatan projeyle yardımlaşma örneği gösterildiğini vurgulayan Dilşat Arpacıoğlu, “Elimiz paraya değmeden bağışçı ile bakkalları bir araya getirdik. Market kartları dağıttık. Altını çizmek isterim ki bunu elimiz paraya değmeden yaptık. Çünkü biz para toplayan kurum değiliz. Güzel bir dayanışma oldu” dedi.

TEK MOTİVASYONUMU İSTANBUL SEVDAMIZ

Aralarında her meslek grubundan, her görüşten ve her yaştan kişinin görev aldığı İstanbul Gönüllüleri'nin koordinatörlüğü görevini kurulduğu günden beri yürüten Dilşat Karahan Arpacıoğlu da 17 bin gönüllüden sadece biri.

Bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra 4 yıldır sadece sivil toplum kuruluşlarında görev alan Arpacıoğlu, “Öznemiz İstanbul, motivasyonumuz İstanbul sevdamız” diyor.

Arpacıoğlu, “Atıl bir enerjiyi ihtiyaç sahibine ulaştırmak istiyoruz. Burası tüm İstanbullulara açık bir platform. İlkelerimizin başında ise yaş, din, meslek ve görüş önemli değil düşüncesi geliyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ YARIM KALMASIN

Arpacıoğlu, şöyle devam etti: “8 faaliyet kolumuz var. Eğitim, kadın, aile, çocuk, kültür sanat, turizm, hayvan hakları, çevre trafik, sağlık, doğal afet, gençlik ve spor. Bu alanlarda onlarca proje hayata geçirdik. Görme engelli çocukları YKS, KPSS gibi sınavlara çalıştıran gönüllü okuyuculuk projemiz var, onlara test kitapları okuyoruz. Liseyi yarım bırakmış çocuklara mentorluk yaparak geri dönmeleri için elimizden gelen çalışmayı yani yol göstericilik yapıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinden gençleri topladık. İstanbul'un sorunlarıyla ilgili münazara ve çalışmalar yürütülüyor. ‘Eğitim yarım kalmasın projesi' ile kullanılmış ama çalışır durumdaki tablet ve bilgisayarları evlerden toplayıp ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyoruz.”