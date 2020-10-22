Gerçek ‘Rapunzel’ Almanya’da bulundu

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini söyledi.

Ünlü masallardan Rapunzel’in gerçek hali, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen, 15 yıldır saçlarını kesmiyor.

Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

Yerel medyaya konuşan Classen, şunları söyledi:

* 16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor.

* Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu.

“SAÇLARIM 2 METRE OLANA KADAR KESTİRMEYECEĞİM”

* 2022’ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak.

* Sanırım bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra kuaföre giderek ayak hizama kadar kestirebilirim. (DHA)