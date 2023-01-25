Gerçek Squid Game yarışması olaylı başladı… Stüdyodan çığlıklar yükseldi

Netflix’in dünyada olay yaratan Squid Game serisinin reality şov çekimleri büyük paniğe sahne oldu. Yarışmacılar, bir anda kendilerini tıpkı dizideki gibi ölümün eşiğinde buldu.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Netflix'teki Squid Game dizisinin reality şov çekimlerinde inanılmaz olaylar yaşandı.

Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden esinlenen 10 bölümlük bir yarışma programı çekeceği haberleri daha önce basına yansımıştı.

Squid Game dizisi, bir grup yarışmacının büyük para ödülü için hayatları pahasına mücadelesini konu alıyor. Diziden esinlenen yarışmadaysa katılımcıların hayati tehlikesi olmayacak ancak dizidekine benzer oyunlarda televizyon tarihinin en büyük ödülü olan 3,7 milyon sterlini (86 milyon TL) kazanmak için yarışacaklar.

ONLARCA KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

456 yarışmacıyla büyük gizlilik içinde başlayan programın çekimleriyle ilgili bir haber büyük ses getirdi. İngiltere'deki çekimlerde daha ilk oyunda stüdyoda sıcaklığın aniden eksi 3'e düşmesiyle büyük panik yaşandı.

Yarışmacıların soğukta bekletildiği “Yeşil Işık, Kırmızı Işık” isimli ilk oyunda onlarca yarışmacı ani donma sonucu baygınlık geçirdi, stüdyodan bir anda çığlıklar yükseldi. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederek rahatsızlanan yarışmacıları sedyelerde dışarı çıkardı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir yarışmacı “Bir oyunda uzun süre soğukta hareketsiz kalmamız istendi ve birçok kişide hipotermi oluştu. İnsanlar milyoner olma düşüncesiyle gelmişti ama gözyaşlarına boğuldular” dedi. Diğer yarışmacılar da stüdyodaki ortamı “savaş alanına” benzeterek “Sağlık uzmanları diğerlerini sedyeyle taşırken konuşmadan durmaya devam ettik. Konuşsak oyundan çıkartılırdık. Bazıları soğuktan hareket dahi edemiyordu” ifadelerini kullandı.

Birçok yarışmacının acıyla yere düşüp doktor çağırdığı, birkaç kişinin de 30 dakika sonunda yerde sürünerek yardım istediği kaydedildi.

Çok sayıda kişinin Squid Game yarışması için ABD ve Avustralya gibi uzak ülkelerden İngiltere'ye gittiği, birçok kişinin de tıpkı dizideki gibi seçmelerde elendiği belirtiliyor.

Netflix, 2021’de platformun en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in yarışma versiyonunun aynı zamanda bir sosyal deney olacağını duyurmuştu.

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