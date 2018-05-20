Gerçek yaşı şoke etti

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Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir tartışma konusu daha ortaya çıkmasın… Risa Hirako adlı Japon modelin güzelliği ve gençliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sebebi ise aslında çok basit…

O aslında 47 yaşında

“En fazla 20 yaşında gösteriyor” denilen Risa Hirako 47 yaşında.

Ve bu gerçek, onu Instagram’dan takip eden kitle tarafından çılgınlarcasına sorgulanıyor.

“Olamaz böyle bir şey” deniliyor.

20 yaş daha genç gösteriyor

Ama oluyor.

Bir kadın 47 yaşında olmasına rağmen 20 yaş daha genç gösterebiliyor.

Ve bundan ötürü asla ve asla yadırganmaması gerekirken tuhaf sorularla karşılaşabiliyor.

Risa Hirako Instagram’ında yaş tartışmasından ötürü, bakın tekrar ediyorum sadece yaş tartışmasından ötürü takipçi sayısını arttırdı!

90 bin olan takipçi sayısı bir anda 200 bine fırladı.

Sebebi: “Yav arkadaşım nasıl olur böyle bir şey…”