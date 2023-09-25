Gesi Bağları şehirleşme nedeniyle yok oluyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi'nde türkülere konu olan ve üzüm yetiştiriciliği yapılan Gesi Bağları, artan şehirleşme nedeniyle yok olma noktasına geldi.

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Geçmiş yıllarda Melikgazi ilçesinde bulunan Gesi Mahallesi’nde şarap üretimi ve üzüm yetiştiriciliği yapılıyordu. Gesi’de bulunan üzüm bağları zamanla birçok türküye de konu oldu. Bölge özellikle ‘Gesi Bağları’ türküsü ile ün kazandı.

Toplamda 12 mahalleyi kapsayan Gesi Bağları, şehirleşmenin de etkisiyle yok olma derecesine geldi. Özellikle Gesi Fatih ile İldem Cumhuriyet mahallelerinde bulunan üzüm bağları şehirleşme ile yok oldu. Sadece Gesi Mahallesi’nin küçük bir bölümünde bağcılık yapılıyor.



Gesi Mahallesi Muhtarı Yusuf Çelebi, “Geçmişteki kültür ile şu anki kültür arasında çok fark var. Daha önce buralarda pekmez ve şarap üretilirken şu an sadece pekmez yetiştiriciliği yapılıyor. Bağlarda çalışacak işçi bulunamadığından, üzüm bağlarımızı işletmekte problem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“YÜZDE 80’İNİ KAYBETTİK”

Muhtar Çelebi sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceleri güvercin gübresiyle bakımı yapılır ve üzüm çubuklarının bulunduğu toprağın kenarları açılırdı. İşçi bulmak problem olduğundan ve genç neslimiz mahallemizde kalmadığından bir de mirasçı malı olduğundan dolayı üzüm bağlarımızın bakımı zorlaştı. Üzüm bağlarımıza şu an bakılmıyor. Bakılan sayılı üzüm bağlarımız var. Üzüm bağlarımızın yüzde 80’ini kaybettik.”

Gesi Bağları 12 mahalleden oluşuyor. Bunlar Kayabağ, Güzelköy, Gürpınar, Turan, Bağpınar, Vekse, Ağırnas, Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz ve Subaşı. Daha sonra katılan mahallelerimiz ise İldem Cumhuriyet ile Gesi Fatih. Daha önceden İldem Cumhuriyet Mahallesi’nin bulunduğu bölgede üzüm bağlarımız mevcuttu. Şu an 1-2 tane kalan bağ vardır. Onlara da bağ sahipleri bakmıyor. Artık o bölgeler şehirleşti. Mülkler para edince bağcılıktan vazgeçildi. Arsaya, eve ve binaya daha fazla önem verildi. Bunun sonucunda da o bölgelerde bağcılık bitti.”



“Gesi Bağları artık sadece türkülerde kalacak. Bağcılıkta makineleşme ve düzenli bir ağaç dikimi olursa güzel bir kazanç ile bağcılık yapılır. Buradaki mülk sahipleri el değiştirirse bağcılık sektörü canlanır. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur, demişler.” (DHA)