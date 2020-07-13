Geyikli’de ‘Bozcaada’ kuyruğu

Corona virüsünün görülmediği Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’ya tatilci akını yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilden vatandaşlar tatillerini geçirmek için Bozcaada’ya geliyor. Geyikli feribot iskelesinden Bozcaada’ya geçmek isteyen vatandaşlar, yoğunluktan ötürü yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kuyruğun uzunluğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SEFER SAYISI ARTTIRILDI

Öte yandan boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. corona virüsü sürecinde adalar hattına olan seferlerini azaltmıştı. Normalleşme süreci kapsamında adalar hattında 1 Temmuz itibarıyla günlük feribot sefer sayısında artışa gidildi. Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15’te başlayan seferler, 22.00’de sona eriyor. Geyikli’den Bozcaada’ya ise 08.00-23.00 saatlerinde feribot seferleri düzenleniyor. Bu hatta günlük toplam 16 sefer yapılıyor.

