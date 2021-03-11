Gıda Mühendisleri Odası’ndan midye uyarısı

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, son günlerde sosyal medyada midye zehirlenmesi vakalarının paylaşıldığını belirterek, sevilen sokak lezzetinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı:

* Son günlerde sosyal medyada sıkça midye zehirlenmeleri vakaları görmekteyiz. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Çünkü midye sevilen bir kabuklu deniz mahsulü.

* Midye, suyu süzerek plaktonik organizmalarla beslendiği için yetiştiği yer çok önemli. Gıda zehirlenmesine yol açabilirler. Bunun önüne geçebilmek için suyun kalitesi kadar hijyenik şartlarda çok önemli.

* Hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması ve tüketilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklık önemli, taşınması, depolanması ve sunumuna dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece, midye tüketebiliriz.

ELLER TİTRİYORSA DİKKAT!

Midyenin fazla tüketiminden kaçınmak gerektiğini belirten Toprak, sözlerine şöyle devam etti:

* Çünkü sünger görevi gördüğü için bünyesinde ağır metal fazlaca bulunabilir. Ve ağır metal zehirlenmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle çok fazla tüketiminin önüne geçmek gerekir.

* Gıda zehirlenmesinin klasik belirtileri karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateştir. Fakat bununla birlikte midye zehirlenmelerinde el titremeleri gibi nörolojik belirtiler görebiliriz.

“ONAYLI YERLERDEN ÜRÜN ALIN”

Balçova’da tanınmış midye işletmesinin sahiplerinden Serkan Alak, “Midyeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onay verilen yerlerden tüketeceksiniz. Bizim çiftliğimiz, fabrikamız ve şubelerimiz mevcut. Çocuklarımızın yemeyeceği hiçbir ürünü satmıyoruz. İl ve ilçe tarım müdürlükleri, ürünleri sürekli denetliyor. Mühendisimiz, ilgili müdürlüklerle diyalog içinde. Bu nedenle onay belgesi bulunmayan yerlerden ürün alınmamasını öneriyorum. Midyeyi bildiğiniz yerlerden alın” dedi. (DHA)