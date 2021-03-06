Gigi Hadid geri döndü… Doğumdan sonra ilk kez podyumda

ABD’li dünyaca ünlü model Gigi Hadid podyumlara geri döndü. Zayn Malik’le olan birlikteliğinde kızı Khai’yi dünyaya getiren 25 yaşındaki Hadid, doğumdan sonra ilk kez bir defilede yer aldı.

Versace’nin Sonbahar/Kış kreasyonu için podyuma çıkan Hadid, alışılagelmiş sarı saçlarının aksine kızıl görüntüsüyle de dikkat çekti. Doğum sonrası eski formuna kavuştuğu görülen Hadid’e podyumda kendisi gibi model olan kardeşi Bella da eşlik etti.

Moda dünyasına dönüşünden duyduğu heyecanı sosyal medya hesabından da paylaşan Hadid, “Versace’nin açılış ve kapanışını yapmak her zaman bir onurdur. Geri dönmek için en iyi yoldu.

Geçtiğimiz yıl adeta ailem gibi özlediğim insanlara sarılmak, sağlıklı olmak ve çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Başta Donatella Versace olmak üzere bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Zayn Malik ve Gigi Hadid’in 6 aylık Khai adında bir kızları bulunuyor.

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