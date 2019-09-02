Gigi Hadid ve Bella Hadid’in anneanneleri vefat etti

Moda dünyasının tanınmış isimleri Bella ve Gigi Hadid kardeşler, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla üzdü. Bir süredir kanser tedavisi gören Hadid kardeşlerin anneanneleri Ans Van den Herik, 78 yaşında vefat etti.

Anneanneleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan kardeşlerin anneleri Yolanda Hadid de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Sensiz yaşamı hayal edemiyorum. Huzur içinde uyu benim koruyucu melek annem. Beni sevdiğin için ve bugün olduğum kadın haline getirdiğin için teşekkür ederim. Melek kanatlarında uzaklara gittin ama her zaman kalbimde olacaksın. Sensiz hayatı hayal bile edemiyorum. Ama fısıltılarını ağaçlarda duymak, sevgini rüzgarın nazik esintisinde duymak için dua edeceğim. Seni en çok özlediğim zamanlarda güzel anılarımız seni bana yaklaştıracak” dedi.

Gigi Hadid, anneannesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaşarak, “Cennette huzur içinde uyu” derken, Bella ise “Sonsuza dek” yazdı…

