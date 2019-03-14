Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gigi ve Bella Hadid kardeşler Arapça öğreniyor
Gigi ve Bella Hadid kardeşler Arapça öğreniyor
Podyumların en ünlü modellerinden Gigi ve Bella Hadid kardeşler babaları Mohammed öncülüğünde Arapça dersleri almaya başladı...
Yaşam 14 Mart 2019 - 14:14

Moda dünyasının en popüler modellerinden olan Filistinli kardeşler Gigi ve Bella Hadid, babaları Mohammed öncülüğünde Arapça dersleri almaya başladı.

Bella Hadid (solda) ve ablası Gigi Hadid

Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınır dışı edilen ailesiyle birlikte ABD’ye yerleşen Filistinli Mohammed Hadid’in kızları olan modeller şimdilik sadece harfleri ve sayıları öğrendi.

Gigi ve Bella Hadid

Babalarının tuttuğu özel bir hoca ile haftanın üç günü ders alan Hadid kardeşlerin hedefi en kısa sürede Arapça’yı en iyi şekilde konuşmak…

Hadid kardeşlerin babaları Mohammed…

Etiketler