Gigi ve Bella Hadid kardeşler Arapça öğreniyor

Podyumların en ünlü modellerinden Gigi ve Bella Hadid kardeşler babaları Mohammed öncülüğünde Arapça dersleri almaya başladı...

Moda dünyasının en popüler modellerinden olan Filistinli kardeşler Gigi ve Bella Hadid, babaları Mohammed öncülüğünde Arapça dersleri almaya başladı.

Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınır dışı edilen ailesiyle birlikte ABD’ye yerleşen Filistinli Mohammed Hadid’in kızları olan modeller şimdilik sadece harfleri ve sayıları öğrendi.

Babalarının tuttuğu özel bir hoca ile haftanın üç günü ders alan Hadid kardeşlerin hedefi en kısa sürede Arapça’yı en iyi şekilde konuşmak…