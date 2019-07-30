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Gigi ve Bella Hadid Mikonos’ta denizde eğlenceli vakit geçirdi
Gigi ve Bella Hadid Mikonos’ta denizde eğlenceli vakit geçirdi
Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler Mikonos'ta... Üvey ablaları Alana'nın doğum günü için adaya giden kardeşler, dün denizde bol bol eğlendi. Bir ara ise birbirlerini suya düşürmek için boğuşmaya başladılar...
Yaşam 30 Temmuz 2019 - 10:03

Dünyanın en ünlü modellerinden Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, babalarının ilk eşinden dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için geçtiğimiz gün Mikonos’a gitti. Adaya gider gitmez bikinili fotoğraflarını Instagram’da paylaşan kardeşler, dün de tüm gün denizde eğlenceli vakit geçirdi…

Bella ve Gigi Hadid

Arkadaşlarıyla birlikte sahile inen, burada kumlarla oynayan, denize giren, kayalıklara çıkan, küçük bir çocukla oyun oynayan kardeşler, bir ara da denizde boğuşmaya başladı. Gigi ve Bella güreşir gibi sarılarak, birbirlerini suya düşürmeye çalıştı ve sonunda ikisi de suya düştü. Kardeşler neredeyse tüm gün denizden çıkmadılar… İşte o keyifli anlar…

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