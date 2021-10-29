Gigi ve Zayn ilişkisi bitti… Annesine şiddet uyguladı iddiası

ABD'li ünlü model Gigi Hadid ve ünlü şarkıcı Zayn Malik'in 6 yıllık ilişkilerinin sona erdiği iddia edildi. Ünlü modelin annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü model Gigi Hadid ile eski One Direction yıldızı Zayn Malik’le ilgili iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 yıldır birlikte olan çiftin, ilişkilerine son verdiği öne sürüldü. Çiftin Khai adında bir yaşında bir çocukları bulunurken, velayet konusunda nasıl bir adım atacakları merak ediliyor.

Öte yandan ayrılık sebebi olarak Malik’in Hadid ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olduğu iddia edildi. TMZ’nin haberine göre Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid, Malik’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Bu suçlamalara yanıt veren 28 yaşındaki Malik, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunarak, “Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir” dedi.