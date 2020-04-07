Çin alternatif tıbbında yüzyıllardır kullanılan ginseng, etli kökleri olan yavaş büyüyen, ne kadar büyüdüğüne bağlı olarak; taze ginseng, beyaz ginseng ve kırmızı ginseng olarak üç şekilde sınıflandırılan bir bitkidir. Peki, Ginseng nedir? Ginsengin sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Ginseng iki önemli bileşik içerir: ginsenosidler ve gintonin. Bu bileşikler yararları sağlamak için birbirini tamamlar. Ayrıca antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Kanserden Alzheimer hastalığına, stres ve yorgunluğun giderilmesinden iktidarsızlık tedavisine kadar çok geniş bir kullanım alanı olan ginseng hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Ginseng nedir? Ginsengin sağlığımıza faydaları nelerdir? İşte cevapları…

GİNSENG NEDİR?

Araliaceae familyası altında Panax cinsine ait yaklaşık 12 türe sahip bir grup bitkidir. Gerçek ginseng; ‘Panax ginseng’ ve ‘Panax quinquefolius’ bitkisinin köklerinden elde edilir. En yaygın türler Amerikan ve Asya tipidir. Her iki türün de sağlık için farklı etkileri vardır. Amerikan tipi rahatlatıcı etki gösterirken, Asya türü ise canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Ginseng bitkisi yavaş büyüyen, etli köklere sahip kısa bir bitkidir. Ne kadar süre yetiştirildiğine göre taze, beyaz veya kırmızı olarak sınıflandırılır. Tazesi 4 yaşına gelmeden hasat edilir.

Bitki Çin’in bazı bölgelerinde ve Asya’nın diğer bölgelerinde “Ginnsuu” olarak adlandırılmaktadır. Ginseng terimi Çin “rénshen” kelimesinden türetilmiştir, bu kelimedeki “rén kökü” “kişi” anlamına gelir ve “sh” ise bitki kökü” anlamına gelir. Bu Çince ifade, bitkinin bir insan vücuduna benzeyen köküne gönderme yapmaktadır. Bitkinin konik kökleri yaklaşık 5-30 cm uzunluğundadır.

GİNSENGİN BAŞLICA FAYDALARI

– Ginseng, iştahı baskılama ve metabolizmayı artırma yeteneği sayesinde kilo vermeye yardımcı olabilir.

– Bütün vücudu kuvvetlendirerek vücut sistemlerinin dengelenmesine yardımcı olur.

– Kolesterolü azaltıcı etkisi vardır.

– Karaciğeri toksinlerden temizler.

– Tümör gelişimini engellediği yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

– Bronşit, astım ve dolaşım problemlerinin tedavisinde yararlıdır.

– Cinsel performansı artırıcı doğal bir destek olarak da kullanılmaktadır.

– Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda sperm düzeyini artırdığı bulunmuştur.

– Stres gidericidir.

– Ginseng, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artırır.

– Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

– Anemiye iyi gelir.

– Adet sancısı ve menopozla ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olur.

– Eski Çin kaynaklarında Panax Ginseng'in kalp, akciğer, sindirim sistemi organları, karaciğer ve böbrekler üzerinde oldukça etkili bir tonik etkisine sahip olduğu yazmaktadır.