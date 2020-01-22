Ginsengin; hafızayı güçlendirme, beyin fonksiyonlarını düzenleme, halsizlik ve yorgunluğa karşı iyileştirici etkiye sahip olduğu bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Şimdi, ginsengin faydaları nelerdir? Ginseng neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim…

Gerçek ginseng; ‘Panax ginseng' ve ‘Panax quinquefolius' bitkisinin köklerinden elde edilir. En yaygın türler Amerikan ve Asya tipidir. Her iki türün de sağlık için farklı etkileri vardır. Amerikan tipi rahatlatıcı etki gösterirken, Asya türü ise canlandırıcı bir etkiye sahiptir. İçerdiği ginsenosit ve gintonin isimli aktif maddeler sayesinde etki gösteriyor. Bu bileşikler birbirini tamamlayıcı etki gösteriyor. Ginseng bitkisi yavaş büyüyen, etli köklere sahip kısa bir bitkidir. Ne kadar süre yetiştirildiğine göre taze, beyaz veya kırmızı olarak sınıflandırılır. Tazesi 4 yaşına gelmeden hasat edilir. Peki, ginsengin faydaları nelerdir? Ginseng neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

GİNSENGİN FAYDALARI

Ginsengin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Hem Amerikan hem de Asya ginsengi kronik hastalığı olan kişilerde yorgunluk sorununda tedavi edici özelliğinden dolayı kullanılmaktadır. Ginsengin vücudun enerji seviyesini artırdığı ve yorgunluk ile mücadele ettiği biliniyor. Bunu, oksidatif hasarı azaltarak ve hücre içindeki enerji üretimini çoğaltarak yapıyor.

* Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, ginsengin artritle ilişkili ağrı da dahil olmak üzere ağrıyı bastırmaya yardımcı olabileceği ve iltihapla mücadele edip bağışıklığı artırabileceği gösterilmektedir.

* Çalışmalar, erektil disfonksiyon (ED) üzerinde ginseng takviyesinin olumlu sonuçlarını göstermiştir.

* Asya ginsenginin sinir sistemini uyardığı ve bilişsel performansı artırdığı düşünülmektedir. Ön araştırmalar nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve inme gibi rahatsızlıklarda yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

* Ginseng, iştahı baskılama ve metabolizmayı artırma yeteneği sayesinde kilo vermeye yardımcı olabilir.

* Ginseng, sinir sistemini hem uyarmak hem de gevşetmek için kullanılmıştır. Beyindeki kılcal dolaşımı artırır ve stresin etkilerini azaltır.

* Asya ginsengi, diğer herhangi bir ginseng türünde bulunmayan antioksidanlar ve insülin benzeri maddeler gibi yaşlanma karşıtı maddeler içerir.

* Ginseng bitkisinin en çok bilinen özelliliği, özellikle erkeklerde cinsel isteği artırıcı afrodizyak etkisidir.

* Ginseng yaşlanma karşıtıdır. Cildinizde biriken serbest radikalleri uzaklaştırarak zararlı etkilerini yok eder. Ayrıca, kolajen üretimini destekleyerek cildinizi güzelleştirir. Antioksidan özelliği sayesinde ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Ginseng bazı durumlarda yan etkilere neden olabilir. Bunlar baş ağrısı, sindirim ve uyku problemlerini içerir. Hamile veya emziren kadınlar, herhangi bir bitkisel ilaç almadan önce sağlık uzmanına danışmalıdır. Düşük kan şekeri, yüksek tansiyon veya kalp problemleri gibi sağlık sorunları olanlar ginseng kullanmamalıdır.