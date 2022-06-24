Girişi olup çıkışı olmayan yaya geçidi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaya geçidini görenler şaşkına uğradı. Girişi olup çıkışı olmayan geçit, vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Balıkesir’in Ören Mahallesi’nde Enver Güreli Caddesi’nde çıkışı olmayan yaya geçidi şaşırtmaya devam ediyor.
Girişi olan, çıkışı olmayan yaya geçidi, kullanmak isteyen vatandaşları zor duruma sokuyor.
Ören Mahallesi’nde oturan Mustafa Dirlik, yaya geçidinin yıllardır aynı şekilde olduğunu söyledi.
Dirlik, “İnsanlar bu yaya geçidinden geçemiyor. Geçmeye kalktığınızda karşınıza tretuvar çıkıyor. Adeta şaka gibi. Bunun düzeltilmesini istiyoruz” dedi. (İHA)