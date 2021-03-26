Girişimci kadınlar ürün pazarlıyor

Uzun yıllar zabıt katipliği yapıp emekli olan ardından da 2 bin 600 nüfuslu Ağın'a yerleşen Samiye Genç, öncü olduğu 28 ev kadınıyla Ağın Kadınları Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kadınlar kurdukları kooperatif ile ilçeye özgü leblebi, badem, dut, pekmez gibi ürünleri üreterek ülkenin dört bir yanına pazarlamaya başladı.

Kadınlarla beraber yöresel ürünler üzerine kooperatifleşme sürecini anlatan Samiye Genç, “Emekli olduktan sonra Ağın'da sürekli yaşamaya başladık. Ağın'da yaşayan kadınların fedakarca ve özverili çalışmalarını hep görür ürettikleri ürünlerini pazarlayamadıklarını görürdüm. Bu yöresel ürünlere erişemeyen ve Ağın dışında yaşayan insanlarımızı da düşünerek Ağın'lı kadınlarımızla bir kooperatif kurma fikri oluştu” dedi.

YÖRESEL ÜRÜN SATIYORLAR

Salgın sürecinde üretim yapamadıklarını belirten Samiye Genç, sözlerine söyle devam etti;: “Diğer yandan insanların evlerinde olması ve kargolarla alışveriş yapması da çoğaldı. Artık kooperatif olarak önceleri vergilerimizi bile ödeyemiyorduk, kooperatifimizi kurulalı bir yıl oldu. Biz ilk altı ayda vergilerimizi ödeyebiliyor, kendi giderlerimizi kendimiz karşılayabiliyoruz. Ancak insanların kargo ile alış veriş yapmaları da satışlarımızı olumlu yönde etkiledi. Türkiye'nin bütün bölgelerine ürünlerimizi gönderdik.”

DAHA ÜRETKEN OLACAĞIZ

Ürünler, sadece Ağın'a özgü olduğuna dikkat çeken Samiye Genç, “Yeşil ve kuru olan dalından koparılıp buraya getiriliyor ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Kendimiz üretiyoruz. Köylülerimiz bizi duydukça ürünlerini getirdiler ve yüze yakın tedarikçimiz var. Bayağı bir ürün sattık, bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle kadınlarımıza özgüven çok iyi oldu. Daha ileriye ve daha üretken olmaya çalışacağız. Elazığ ve Ağın'ın adını önce Türkiye'ye, daha sonra yurtdışında duyurmaya gayret edeceğiz” açıklamasını yaptı.