Giriş yasak ama 240 torba çöp çıktı

Antalya'da girişin kapalı olduğu Küçük Çaltıcak Milli Parkı'ndaki ormanlık alan ile su altında yapılan temizlikte 240 torba çöp toplandı.

Antalya- Kemer yolu üzerinde yer alan Küçük Çaltıcak Milli Parkı’nda, vatandaş girişine kapalı olmasına rağmen oluşan çöp yığınları İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya gönüllüleri tarafından temizlendi.

150 kişinin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında, çok sayıda pet ve cam şişe, sigara izmariti ve av malzemeleri toplandı. Dalgıçlar da su altında temizlik yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi ise hem çöp topladı hem de çalışmayı yakından takip etti.

Antalya gönüllülerinden Burak Odabaşı, “Buraya gelen vatandaşlar yiyorlar, içiyorlar, keyfini sürüyorlar, ancak pisliklerini arkalarında bırakıyorlar. Yanımızda 240 çöp torbası getirmiştik, ancak torbamız kalmadı. Burası artık olması gerektiği gibi tertemiz bir alan olacak” dedi. (DHA)

