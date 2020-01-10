Gisele Bündchen stres ve panik atakla nasıl başa çıktığını anlattı

Ünlü model Gisele Bündchen, hayatından gereksiz stresi nasıl çıkardığını ve bununla ilgili ipuçlarını Elle dergisine verdiği röportajda anlattı.

Şimdilerde Dior’un Capture Totale serisinin yüzü olan Bündchen, Elle dergisine verdiği röportajda, 20’li yaşlarında yaşadığı psikolojik sorunlardan nasıl kurtulduğunu samimi bir şekilde anlattı.

Anksiyete ve panik atakla mücadele ettiğini dile getiren ünlü model, kendi hayatının esiri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

*Kendi dünyamın git gide küçüldüğünü hissetmiştim. Dışardan bakıldığında her şeye sahiptim ama içten içe nefes bile alamıyordum. Sanırım o an hayatımdaki bazı alışkanlıkları değiştirmem gerektiğini farkettiğim andı.

“SENDEN SADECE BİR TANE VAR”

Bu değişimin bir tanesinin başkaları tarafından kabul edilme kavramı olduğunu söyleyen Bündchen, “başkalarının bizi kabul etmesi için bir yol bulmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu da gereksiz bir strese yol açıyor. Kendimizle barışık olmamız gerekiyor, o kadar benzersiz ve özeliz ki. Unutmayın, sizden sadece bir tane var. DışarIda 7.5 milyar insan var ana senden sadece bir tane! Bununla gurur duy. Keyfini çıkar” diyerek motivasyon mesajları vermeyi ihmal etmedi.

Gisele Bündchen, psikolojik rahatsızlıklarla baş etmek için okuyucalara kendi uyguladığı birkaç tüyo da verdi:

*Bir kağıda çember çizip hayatınızda nelerle vakit geçirdiğinize göre dilimlere bölün. Kocanızla ya da erkek arkadaşınızla geçirdiğiniz zaman, çocuklarla, iş yerinde, kişisel projeleriniz olarak adlandırabilirsiniz. Bu, zamanınızı nasıl planladığınızı görmeniz ve eğer adlandırdığınız dilimleri büyütmek veya küçültmek için harika bir yöntem.