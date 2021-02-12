Gizemli blok yine ortaya çıktı

Geçen hafta Göbeklitepe yakınlarındaki boş araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve birkaç gün sonra ortadan kaybolan monolit ilgi uyandırmıştı. Metal blokun üzerinde de Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazıldığı belirlenmişti.

Günlerce konuşulan metal blokta yazılı kelimeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Uzay Programında dile getirilince gizem çözülmüştü. Erdoğan konuşmasında blokta yazılı ‘Gökyüzüne bak ayı gör' sözlerini sarf etti.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfalılar, Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilip ortadan kaybolan metal bloka yeniden kavuştu.

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen metal blok veya benzeri, Karaköprü ilçesindeki bir parkta bulundu.

Şanlıurfalıların geri istediği ve üzerinde önceki gibi Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak ayı gör” yazısı olan metal blokun kim tarafından yerleştirildiği yine açıklanmadı. İHA

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