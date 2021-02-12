Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gizemli blok yine ortaya çıktı

Göbeklitepe yakınlarında gizemli bir şekilde araziye yerleştirilip ardından ortadan kaybolan, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin benzeri bir parkta ortaya çıktı. Monolitin gizemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için yaptığı konuşmada, "Gökyüzüne bak ayı gör" mesajıyla anlaşılmıştı.

Güncellenme: 15:28, 12/02/2021
Haberler Yaşam
Gizemli blok yine ortaya çıktı

Geçen hafta Göbeklitepe yakınlarındaki boş araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve birkaç gün sonra ortadan kaybolan monolit ilgi uyandırmıştı. Metal blokun üzerinde de Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazıldığı belirlenmişti.

Günlerce konuşulan metal blokta yazılı kelimeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Uzay Programında dile getirilince gizem çözülmüştü. Erdoğan konuşmasında blokta yazılı ‘Gökyüzüne bak ayı gör' sözlerini sarf etti.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfalılar, Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilip ortadan kaybolan metal bloka yeniden kavuştu.

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen metal blok veya benzeri, Karaköprü ilçesindeki bir parkta bulundu.

Şanlıurfalıların geri istediği ve üzerinde önceki gibi Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak ayı gör” yazısı olan metal blokun kim tarafından yerleştirildiği yine açıklanmadı. İHA

 

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat’ta üzerinde “Gökyüzüne bak ayı gör” yazılı olan metal blok bulunmuş, 9 Şubat’ta ise ortadan kaybolmuştu.

İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan monolitli mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan monolitli mesajİlginizi ÇekebilirGöbeklitepe'deki gizemli metal blok dünya basınındaGöbeklitepe'deki gizemli metal blok dünya basınında