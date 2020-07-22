Göbek bağı düştükten sonra kanama normal mi?

Ebeveynlerin en çok endişe duyduğu konuların başında yer alan göbek kordonunda kanama, yenidoğan bebeklerde sıklıkla görülebilen bir durumdur. Peki göbek bağı düştükten sonra kanama neden olur? Bebeğin göbeği düştükten sonra kanama normal mi? İşte merak etiğiniz tüm detaylar...

Anne ile bebeğin oksijen ve beslenme görevlerini yerine getiren göbek kordonu genellikle doğumdan sonraki iki hafta içinde düşer ve bu sırada pıhtılaşma yardımı ile kapanır ancak yeteri kadar pıhtılaşmanın olmadığı durumlarda göbekte kanama meydana gelebilir.

GÖBEK BAĞINDA KANAMA NEDEN OLUR?

Hamilelik sırasında göbek kordonu gelişmekte olan bebeğinizin için hayati önem taşır. Doğumdan sonra ise göbek kordonu düşer ve kurumaya başlar. Bu süreçte yenidoğan bebeğinizin göbek kordonu için gerekli bakım yapılmalıdır.

Genellikle pramatre (erken doğan) bebeklerde göbek bağında kanama görülebilir. Uzmanlara göre göbek bağı düştükten sonra kanmanın nedeni olarak göbek bağındaki kanamanın pıhtılaşmaması veya K vitamini eksikliğinden meydana geldiği düşünülmektedir. Göbek bağında oluşan bu kanama sızıntı şeklinde meydana gelir ve tıbbi yardım almadan kendiliğinden durabilir. Göbek bağında kanama oluştuğunda özenle temizlenmeli ve göbekteki pıhtının kaldırılmaması gerekir. Aksi takdirde kanama yeniden başlayabilir.

GÖBEK BAĞI DÜŞTÜKTEN SONRA KANAMA DURUMUNDA NASIL TEDAVİ UYGULANABİLİR?

Bebeğinizin göbeği düştükten sonra iyileşme sürecinde az ve kısa süreli bir kanama meydana gelebilir. Kordon tıpkı bir kabuk gibi düşer ve kanama görülebilir. Ancak uzun süren bir kanama durumunda doktora başvurmanız gerekir.

Bunun yanı sıra, göbek bölgesinde iltihap, kızarıklık, şişlik ya da bölgede nemli bir yumru göbek kordonu enfeksiyonu belirtilerinden kaynaklanabilir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için acil tedavi edilmesi gerekir.